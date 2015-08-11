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Dünya
Deutsche Welle

Japonya nükleer enerjiye geri döndü

Japonya'da Fukuşima faciasının ardından ilk kez bir nükleer reaktör yeniden çalışmaya başladı.

11 Ağustos 2015 12:03


İki yıl aradan sonra ilk kez Japonya'da bir nükleer reaktör yeniden faaliyete geçirildi. Kagoshima'daki Sendai Nükleer Santrali'nin 1 numaralı raktörünün salı sabahı yerel saat ile saat 10:30'ta yeniden faaliyete başladığı duyuruldu.

31 yaşındaki reaktörün tam kapasite çalışması bekleniyor. Cuma gününden itibaren elektrik üretiminin başlaması ve eylül ayından itibaren de yeniden tüketim amaçlı elektrik üretilmesi planlanıyor.

Mart 2011'deki Fukuşima faciasının ardından güvenlik standartları sertleştirildiği için ülkedeki nükleer santrallerin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Japonya'da 2013 yılının eylül ayından bu yana nükleer enerjiden elektrik üretilmiyordu.

Protesto edildi

Ancak Japonya'da nükleer santrallerin yarattığı tedirginlik sürüyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, yaklaşık 200 kişi reaktörün önünde protesto eylemi düzenledi. Protestocuların arasında nükleer enerji karşıtı tutumuyla bilinen eski Başbakan Naoto Kan'ın da bulunduğu bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Japonya FukuşimaJaponyaSendai Nükleer SantraliFukuşimaBaşbakan Naoto KanDeutsche Welle Türkçe AFP BÖ/HS

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