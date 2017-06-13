Japonya nükleer enerjiye dönüyor

Altı yıl önce nükleer felakete sahne olan Japonya'nın güneybatısında bulunan Genkai enerji santralindeki 3 ve 4'üncü reaktör ünitelerinin yeniden elektrik şebekesine bağlanmasına mahkeme izni çıktı. Bölge sakinleri güvenlik nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı alması için mahkemeye başvurmuşlardı.

Genkai nükleer enerji santralinin 100 km. kuzeyindeki Kumamoto vilayeti 2016 yılında şiddetli depremle sarsılmıştı. Santralin yeniden devreye girmesine itiraz eden bölge halkı santrali işleten özel şirketi, doğal felaketlere karşı güvenlik önlemi almamakla suçluyor.

2011 yılının mart ayında meydana gelen Fukuşima'daki nükleer felaketin ardından Japonya'daki bütün nükleer tesislerin faaliyeti durdurulmuş ve güvenlik önlemleri ağırlaştırılmıştı. 2015 yılında Japonya'nın güneyindeki iki nükleer reaktör yeniden faaliyete geçmiş ve şebekeye bağlanan reaktör sayısı zamanla 5'e çıkmıştı.

Fukuşima kâbusu geçmedi

Japonya 2030 yılına kadar elektrik ihtiyacının yüzde 22'sini atom enerjisinden elde etmeyi planlıyor. Halkın karşı çıkmasına rağmen muhafazakâr hükümet nükleer enerjiye yeniden ağırlık verilmesini ekonomik nedenler ile gerekçelendiriyor. Hükümet, fosil enerji hammaddelerinin Japon ticaret dengesinin açık vermesine yol açtığını iddia ediyor.

Deprem dalgalarının yol açtığı Fukuşima'daki nükleer kaza soğutma sisteminin devreden çıkmasına yol açmış ve santraldeki reaktörlerde meydana gelen nükleer erime sonucu 6 reaktörden 3'ü tahrip olmuştu. Bölgeye yayılan radyasyonun temizlenmesinin en az 40 daha süreceği tahmin ediliyor. Nükleer felaketin ardından Fukuşima'da yaşayan on binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

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DW, afp/AG, BÖ