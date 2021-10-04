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Dünya

Japonya'nın yeni başbakanı Fumio Kishida oldu

Kishida kasımda yapılacak genel seçimde partisinin adayı olacak

04 Ekim 2021 08:27

Japonya'da parlamento, Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri seçilen Fumio Kishida'nın yeni başbakan olması yönünde oy verdi.

Yeni Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın kabineyi duyurması bekleniyor. Kishida aynı zamanda kasımda yapılacak genel seçimde partisinin adayı olacak.

Kishida geçmişte Dışişleri Bakanlığı görevi yapmış bir siyasetçi.  Dış politika ve nükleer enerjiyle ilgili olarak ılımlı liberal görüşlere sahip olduğu biliniyor.

TIKLAYIN - Japonya'nın 'Nükleer silahsız dünya' isteyen müstakbel başbakanı Fumio Kişida kimdir?

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