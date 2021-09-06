Japonya'nın yeni başbakanı, Covid aşılama sürecinden sorumlu devlet bakanı Taro Kono olabilir

T24 Dış Haberler

Japonya’da Başbakan Yoshihide Suga’nın bu ay gerçekleşecek Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliği için aday olmayacağını söylemesinin ardından yapılan anketler, seçmenin ülkedeki Covid-19 aşılama sürecinden sorumlu devlet bakanı Taro Kono’yu desteklediğini gösterdi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, geçen hafta sürpriz bir şekilde 29 Eylül’de gerçekleşecek seçimde LDP liderliğine aday olmayacağını söyleyerek görevini bırakacağına işaret etti.

LDP’nin parlamentodaki çoğunluğu, seçilen liderin Japonya Başbakanı olmasını garantiliyor.

Yapılan iki anket, LDP’nin yeni lideri olarak Covid-19 aşılama sürecinden sorumlu devlet başkanı Kono’nun önde göründüğünü gösterdi.

Dışişleri ve Savunma Bakanı olarak görev yapmış olan 58 yaşındaki Kono, sosyal medyadaki aktifliğiyle genç seçmen için dikkati çekmişti.

Bir Japon haber kanalı, Kono’nun Suga’nın desteğini de aldığını aktardı.