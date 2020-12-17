Japonya Başbakanı Suga: Koronavirüs için alınan tedbirleri deldim, halktan özür diliyorum

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, 70 yaş üzeri birkaç işadamı ile birlikte yemekli toplantı düzenlediğini ifade ederek, "Koronavirüs (Covid-19) için alınan tedbirleri deldim, halktan özür diliyorum" dedi.

Japonya’nın Başbakanı Yoshihide Suga bir kaç işadamı ile yemekli toplantı düzenledi. Yemeğe katılan Suga muhalefet milletvekilleri tarafından eleştirildi. Japonya Anayasal Demokrat Partisi Genel Sekreteri Tetsuro Fukuyama, "Enfeksiyon yayılırken kendini dizginlemeliydi. Ulus için bir rol model olmalı," dedi.

"Pişmanlık duyuyorum"

Nippon TV'ye konuşan Japonya Başbakanı Suga, yemeğe geç kaldığını ve misafirleri karşılayıp ayrılmayı amaçladığını ancak yaklaşık 40 dakika kalmak durumunda kaldığını söyledi. Suga açıklamasında, ülkedeki koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, 70 yaşın üzerindeki 7 kişilik arkadaş grubuyla yemek yediği için pişmanlık duyduğunu ifade etti.

"Halkımdan özür diliyorum"

"Diğer katılımcılar arasında yeterli sosyal mesafe vardı" diyen Suga, "Ancak halkın şüpheciliğe sevk ettiğim için cidden pişmanlık duyuyorum. Halkımdan özür diliyorum" dedi.

DHA