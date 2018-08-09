Japonya makine siparişleri Haziran'da yüzde 8.8 düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ağustos (DHA) – Japonya’da makine siparişleri Haziran’da aylık bazda yüzde 8.8, yıllık bazda yüzde 0.3 düştü.

Japonya Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü verilerine göre;

“Özel sektör makine siparişleri – gemi ve elektrik enerjisi şirketleri için olan değişken siparişler hariç – Haziran’da aylık bazda yüzde 8.8 düştü.

“İmalat sektörü makine siparişleri ise Haziran’da yüzde 15.9 düştü.

“İmalat dışı sektörlerin makine siparişleri aynı dönemde yüzde 7.0 düştü.

“Özel makine siparişleri Nisan-Haziran döneminde ise yüzde 2.2 arttı.

“Japonya makine siparişlerinin Temmuz-Eylül döneminde çeyrek bazda 2.8 artması, değişken siparişler hariç özel sektör siparişlerinin yüzde 0.3 düşmesi öngörülüyor.”