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Ekonomi

Japonya makine siparişleri Haziran'da yüzde 8.8 düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ağustos (DHA) – Japonya’da makine siparişleri Haziran’da aylık bazda yüzde 8

09 Ağustos 2018 12:46

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ağustos (DHA) – Japonya’da makine siparişleri Haziran’da aylık bazda yüzde 8.8, yıllık bazda yüzde 0.3 düştü.

Japonya Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü verilerine göre;

“Özel sektör makine siparişleri – gemi ve elektrik enerjisi şirketleri için olan değişken siparişler hariç – Haziran’da aylık bazda yüzde 8.8 düştü.

“İmalat sektörü makine siparişleri ise Haziran’da yüzde 15.9 düştü.

“İmalat dışı sektörlerin makine siparişleri aynı dönemde yüzde 7.0 düştü.

“Özel makine siparişleri Nisan-Haziran döneminde ise yüzde 2.2 arttı.

“Japonya makine siparişlerinin Temmuz-Eylül döneminde çeyrek bazda 2.8 artması, değişken siparişler hariç özel sektör siparişlerinin yüzde 0.3 düşmesi öngörülüyor.”

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