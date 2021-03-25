Japonya: Kuzey Kore iki balistik füze ateşledi

T24 Dış Haberler

Japonya, Kuzey Kore'nin perşembe günü erken saatlerde deneme için iki balistik füze fırlattığını duyurdu.

Japon yetkililer, füzeleri Kuzey Kore'nin doğusundan atıldığına ve Japonya münhasır ekonomik bölgesi dışında Doğu Denizi'ne düştüğüne inandıklarını söyledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Son füze atmalarının üzerinden bir yıl geçmişti" diyen Japonya Başbakanı Yoşihide Suga, "Bu ülkemizde ve bölgemizde barış ve istikrarı tehlikeye atıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler düzenlemelerinin de açık bir ihlali" diye konuştu.

Güney Kore de füzelerin ateşlenmesinden "derin endişe" duyduklarını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un daha önce füze ve nükleer testlerini Washington ile görüşmelerinde elini güçlendirmek için kullanmıştı. ABD medyasında yer alan haberlere göre Biden yönetimi bir süredir Pyonyang ile iletişim kurmaya çalışsa da geri dönüş alamadı.