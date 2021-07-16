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Ekonomi

Japonya, kripto paraların küresel çapta regülasyonu için çalışıyor

16 Temmuz 2021 09:06

Japonya Maliye Bakanlığı'ndan dijital paralara odaklanan çalışan sayısını artırma  planları yapan Japon hükümeti aynı zamanda küresel ölçekte kripto  paraların regülasyonu konusunda da diplomasi yürütüyor.

Dünya'da yer alan habere göre konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Japonya Maliye Bakanlığı geçen hafta küresel ölçekte  kripto para regülasyonları konusunda diğer ülkeler ile iletişimi  güçlendirmek için dijital para regülasyonu konusunda bir denetim birimi oluşturdu.

Regülasyon çabasının Japonya Merkez Bankası'nın dijital yen çabalarına da tamamlayıcı olmasının hedeflendiği kaydedildi.

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