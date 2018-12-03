Japonya kripto para halka arz kanunu çıkarıyor

Erkan Öz, (DHA) - Japonya sermaye piyasaları denetleme kurumu, Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) kripto para halka arzları (ICO) için yasal bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor.

Japon haber kuruluşu Jiji Press’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haber göre, söz konusu yasal düzenleme yatırımlara limit getirilmesini içeriyor.



ICO’lar girişimcilere henüz gerçekleştirilmemiş projeleri için kripto para çıkararak finansman temin etme imkanı veriyor. ABD’de menkul kıymet gibi işlem görecek kripto para veya jeton çıkaracak girişimcilerin bunları önceden finansal denetleme kurumu SEC’ye kaydettirmeleri gerekiyor.

FSA da benzer şekilde ICO düzenlemek isteyen girişimcilere kayıt zorunluluğu getirecek.

Yeni yasal düzenlemenin Japon vatandaşlarının ICO’lara yatırım yapmasına da bazı limitler koyması bekleniyor.



DÜNYADA ICO REGÜLASYONLARI

Özellikle geçen yıl önemli bir finansman oluşturma yöntemi olarak ortaya çıkan ICO’lar girişimcilere kolay ve hızlı sermaye temini imkanı sağlıyor. Fakat, yeterli kanuni düzenlemelerin olmaması kötü niyetli kişilerin ICO’lardan kripto para alan yatırımcıları mağdur etmesine yol açıyor.

Farklı ülkelerin ICO’lara karşı değişik yaklaşımları var. Fransa hükümeti ülkeyi bir ICO merkezi yapmak için aktif olarak çalışıyor. Fransızlar, ülkelerine gelecek şirket ve şirket yöneticileri için bir çeşit ICO vizesi çıkarmayı planlıyor. Böylece ICO düzenlemek isteyenler için bir hukuki koruma sağlanacak.

Çin’de ise kripto para sahibi olmak yasal ancak ICO’lar kabul edilmiyor.

Bu durumda, ICO yapmak isteyen bir çok Çinli girişimci de Japonya’ya gidiyor.

Türkiye’de ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül 2018’de kamuoyu ile paylaşılan Yeni Ekonomi Programı’nda ICO gibi modern ve yeni nesil finansman yöntemlerinin yaygınlaştırılacağını açıklamıştı.