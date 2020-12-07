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Koronavirüs

Japonya, Koronavirüs vakalarının arttığı bölgelere ordudan hemşire gönderecek

07 Aralık 2020 13:03

Japonya, Osaka ve Hokkaido'da artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının ardından iki prefektörlüğe de askeri hemşireler göndermeye hazırlanıyor. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Japonya hükûmet sözcüsü Katsunobu Kato, Osaka ve Hokkaido yönetimlerinin talebi üzerinde Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden hemşirelerin Koronavirüs vakalarıyla ilgilenmek üzere gönderileceğini açıkladı. 

Japonya'nın batısında bulunan Osaka'da yerel yönetim günlük Koronavirüs vakalarının 300 bandında ilerlediğini açıklamıştı. İki bölgede de Koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle yardım talep edilmişti. 

 

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