Japonya, Koronavirüs'ten etkilenen gelişmekte olan ülkelere tıbbi ve mali destek verecek

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, gelişmekte olan ülkelere tıbbi malzeme ve maddi destek sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını durdurmak ve ekonomi üzerinde yarattığı hasarı sınırlamak için, Japonya'nın gelişmekte olan ülkelere tıbbi ve maddi destek vermeyi planladığını söyledi.

Abe, videokonferans ile katıldığı İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Ekonomik aktiviteyi canlandırmak için yardım yapmak isteriz" dedi.

Abe Japonya'nın yapacağı yardımın acil kredileri de içerebileceğini söyledi.

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