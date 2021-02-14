Japonya, ilk kez bir Koronavirüs aşısı için onay verdi; Pfizer aşısı bu hafta sağlık çalışanlarına uygulanacak

Japonya ilk kez bir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının kullanımına onay verdi. Japonya'da BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşının uygulanmasına başlanacak.

The Independent'ta yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanlığı Pfizer'in Koronavirüs aşısının onaylandığını açıkladı. Ülkede aşıya dair yapılan testlerin sonucu dünya genelinde çıkan sonuçlarla uyumlu çıktı.

Japonya'nın aşılama programına göre ilk aşılanan grup sağlık çalışanları olacak.

Pfizer ve BioNTech'in aşısı Aralık ayından beri ABD, Britanya, İsrail, Avrupa Birliği'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede kullanılıyor.