Japonya ilk 'anneyi' uzaya yolluyor

Atlantis uzay mekiğinin mürettebatına seçilen astronot Naoko Yamazaki, Japonya'nın uzaydaki ilk annesi olacak. Japonya uzay ajansı JAXA'dan yapılan açıklamaya göre, 6 yaşında kız çocuğu olan Yamazaki, Şubat 2010'da fırlatılacak ve 2 hafta uzayda kalacak Atlantis'te görev yapacak.



37 yaşındaki anne Yamazaki düzenlenen basın toplantısında, çalışmak ile çocuk büyütmek arasında bazen denge kurmanın zor olduğunu belirtti ve artık uzayın ne olduğunu anlamaya başlayan kızının, annesinin böyle bir göreve gidecek olmasından mutluluk duyduğunu bildirdi.

Yamazaki, 1994 ve 1998'de uzaya giden Chiaki Mukai'den sonra bu görevi yapacak ikinci kadın ve Japonya'nın yedinci astronotu olacak.