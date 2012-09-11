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Dünya

Japonya ile Çin'in arasını adalar açıyor

Tokyo'nun bölgedeki ihtilaflı adalardan bazılarını sahiplerinden satın alacağını dün resmen açıklaması, Asya'nın doğusunda Çin ile Japonya arasındaki gerilimi tırmandırdı

11 Eylül 2012 16:29

Asya'nın doğusunda Çin ile Japonya arasındaki gerilim tırmanıyor. Japon hükümetinin Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaları satın alacağını açıklaması bölgede gerilimi bir anda artırdı. Pekin, bölgeye iki devriye gemisi gönderdi. Japonya ise geri adım atmıyor.
 
Tokyo'nun bölgedeki ihtilaflı adalardan bazılarını sahiplerinden satın alacağını dün resmen açıklaması, Asya'nın doğusunda Çin ile Japonya arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Senkaku adalarından Otsurı, Kitakojima ve Minamikojima'yı satın almak için 26 milyon dolar ayırmaya karar veren Japonya, üç adanın satın alınması için sahipleriyle bir an önce anlaşma imzalamak istediğini belirtti.

Adalar üzerinde hak iddia eden Çin ise açıklamaya tepki göstererek bölgeye iki devriye gemisi gönderdi.

Pekin yönetimi, Çin'in oturup gelişmeleri izlemeyeceğini, Japonya'nın bu politikaya devam etmesi durumunda önemli sonuçları olacağını açıkladı.

Başbakan Wen Jiabao, ülkesinin egemenliğinden bir çakıl taşı bile ödün vermeyeceğini söyledi.

Japonya ise geri adım atmıyor.

Japonya'nın 'Senkaku', Çin'in ise 'Diaoyu'olarak adlandırdığı adalar üzerinde Tayvan da hak iddia ediyor.

Adalar üzrerinde ülkeler hak iddia etse de günümüzde Japonya tartışmalı adaları kontrolünde tutuyor.

Gemi taşımacılığında stratejik açıdan önemli bir rota üzerinde olan adaların zengin mineral yataklarına sahip olduğu düşünülüyor.

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