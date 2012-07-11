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Dünya

Japonya ve Çin arasında ada krizi çıktı!

Japonya ve Çin arasında kriz nedeni haline gelen adalarda

11 Temmuz 2012 18:53

Japonya, aidiyeti tartışmalı adaların yakınında karasularını ihlal ettiği iddiasıyla Çin'i protesto etti

Japonya hükümet sözcüsü, bugün sahil güvenliğin Japon karasularındaki bir adanın açıklarında, üç Çin devriye gemisi tespit ettiğini söyledi. Sözcü, Çin'in Tokyo Büyükelçisi'nin protesto için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.
 
Japon sahil güvenliğinin uyarısının ardından Çin gemilerinin bölgeyi terkettiği, ancak Japon karasularının yakınında seyrettiği belirtiliyor.
 
Japon yetkililer, Japonya'nın 'Senkaku', Çin'in ise 'Diaoyu' ismini verdiği adaların kendi egemenliğinde olduğunu öne sürüyor.
 
Zengin balık kaynaklarıyla çevrili ıssız adalar; Japonya, Çin ve Tayvan arasında sık sık diplomatik krizlere neden oluyor. Üç ülke de adalar üzerinde hak iddia ediyor.
 
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Liu Weimin bugün yaptığı açıklamada, Çin'in antik çağlardan beri adaların sahibi olduğunu öne sürdü.
 

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