Japonya iflas tehlikesiyle karşı karşıya

T24 - Japonya'nın yeni Başbakanı Kan, borç yükünün azalmaması halinde iflas edecekleri uyarısında bulundu.



ABD'den sonra dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Japonya'dan iflas sesleri gelmeye başladı.



Japonya'nın yeni Başbakanı Naoto Kan, ülkesinin devasa boyutlara ulaşan borcunu azaltmaması halinde iflas tehlikesiyle karşılaşabileceği uyarısında bulunarak, yürürlüğe geçirmek istediği yeni vergilere destek bulmaya çalışıyor.



Selefi Yukio Hatayama'nın görevi geçen hafta aniden bırakmasının ardından başbakan olan Kan, piyasaların ülke borçlarını yakından izlemeye başlamasıyla birlikte ekonominin iki katına ulaşan devlet borcunun hafifletilmesini politikalarının en üst sıralarına oturttu.



Ekonomi politikası hakkında parlamentoya ilk defa hitap eden Kan, "Borçlanma üzerine kurulmuş kamu maliyesi sürdürülebilir değildir" dedi.



Kan, "Euro Bölgesi'nin Yunanistan ile başlayan zorluklarına baktığımız zaman, kamu borcundaki artış göz ardı edildiği ve tahvil piyasasında güven kaybolduğu zaman iflas riskinin ortaya çıktığını görüyoruz" dedi.



Ulusal Strateji Bakanı Satoshi Arai ise, gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin orta ve uzun vadeli bir borç azaltma planı üzerinde çalıştığını ve bunu 22 Haziran tarihine kadar hazırlamayı hedeflediğini belirtti. Arai, kamu borçlanmasının 31 Mart 2012 tarihine kadar 44.3 trilyon yen (484.6 milyar dolar) ile sınırlanacağını kaydetti.



Japonya'da üç yıl içinde göreve gelen beşinci başbakan olan Kan, Japonya'da yüzde 5 olan satış vergisinin yükseltilmesini ve sağlanacak ek gelirle, yaşlanan nüfusun yarattığı artan sosyal güvenlik harcamalarının karşılanmasını istiyor.





Borçlulukta dünya ikincisi



Gayri Safi Yurtiçi Hasıla bazında dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Japonya borçluluk konusunda zor durumda.



Borcun milli gelire oranına bakıldığında Japonya yüzde 192 ile Zimbabve'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bu oran ABD'de yüzde 53, İtalya'da yüzde 115, Yunanistan'da yüzde 108, İngilterede yüzde 69 düzeyinde bulunuyor.





