Japonya Hiroşima kurbanlarını anıyor



Japonya'da on binlerce kişi cumartesi günü, Hiroşima'ya 71 yıl önce İkinci Dünya Savaşı sırasında atılan atom bombasının kurbanlarını andı. Anma töreni yerel saatle 08.15'te bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

71 yıl önce 6 Ağustos sabahı saatler 08.15'i gösterdiğinde İkinci Dünya Savaşı'nın ilk atom bombası -kasten hafifletilmiş ismiyle- "Little Boy / Küçük Erkek Çocuğu" Amerikan “Enola Gay” bombardıman uçağından Hiroşima semalarına fırlatıldı. 70 binden fazla kişi patlamadan saniyeler sonra hayatını kaybetti. Tahminlere göre iki katı kadarı da patlamadan sonra yayılan radyasyonun etkisiyle öldü. Radyoaktif patlama daha birçok insanın hastalanmasına, sakat doğmasına, canlı yaşamını tehdit edecek şekilde genetik yapılarının değişmesine neden oldu.

Önce Hiroşima ardından Nagasaki

Hiroşima'ya atılan ilk bombadan üç gün sonra ikinci atom bombası Nagasaki'ye atıldı. Bunun akabinde Japon İmparatorluğu çöktü. İki atom bombasıyla tam olarak kaç kurban verildiğini kestirmek güç, zira birçokları açığa çıkan radyasyon nedeniyle patlamadan yıllar sonra hayatını kaybetti. ABD ve Japonya şu an güvenlik konusunda iki partner ülke konumunda.

ABD Başkanı Barack Obama bu yılın mayıs ayında temaslarda bulunduğu Japonya'da Hiroşima'da hayatını kaybedenleri anmış ve nükleer silahtan arandırılmış bir dünya istedikleri mesajını vermişti. Obama, Hiroşima'da atom bombası saldırısı nedeniyle ölenler için yapılan anıtı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

Hiroşima dünya genelinde savaş ve barışı en iyi temsil eden sembol niteliği taşıyor. Honşu Adası üzerinde kurulu Hiroşima’da günümüzde 1 milyon 100 bin insan yaşıyor.