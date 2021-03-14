Japonya, hazirana kadar 100 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı almayı hedefliyor

Japonya, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısından haziran ayına kadar 100 milyon doz tedarik etmeyi planlıyor.

Japonya'da Covid-19 Aşılanmasından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, düzenlediği basın toplantısında, aşı tedariki ve uygulamalarına yönelik değerlendirmede bulundu. Kono, Avrupa Birliği (AB) ihracat kontrollerinin elvermesi halinde, Pfizer'dan hazirana kadar ülke nüfusunun yarısına yetecek dozda Covid-19 aşısı tedarik edileceğini söyledi.

Japonya'da Pfizer aşısı için geçen ay Sağlık Bakanlığı onayı verilirken, AstraZeneca üretimi aşı ise onay almayı bekliyor. Hükümet, şimdiye kadar toplam 314 milyon doz aşının, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.