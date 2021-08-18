Japonya Grand Prix'sinin takvimden çıkarılması, Türkiye Grand Prix'sinin de geleceğini tehlikeye attı

Formula 1'de Koronavirüs salgını nedeniyle bir yarış daha iptal edildi. 10 Ekim'deki Japonya Grand Prix'sinin ülkedeki tedbirler nedeniyle takvimden çıkarılması, Türkiye Grand Prix'sinin de geleceğini tehlikeye attı.

Formula 1, Japon hükümetinin talebi doğrultusunda yarışın iptal edildiğini duyurdu.

Takvimde Türkiye Grand Prix'sinden sonra yer alan Japonya, 2020'de salgın nedeniyle büyük yarışa ev sahipliği yapamamıştı.

Bu kararın ardından İstanbul Park'taki yarışın da geleceği tehlikeye girdi. Türkiye Grand Prix'sinden sonra Japonya'ya gidecek takımların karantina zorunluluğu bulunmuyordu.

Japonya'nın takvimden çıkarılmasının ardından, İngiltere merkezli 7 takımın Türkiye dönüşünde 10 günlük karantinaya girmesi gerekiyor. İngiltere'nin seyahat kısıtlamaları protokolünde kırmızı listede yer alan Türkiye, Japonya'nın yerine başka bir ülkenin takvime dahil edilmesi halinde dev yarışa ev sahipliği yapabilir. (NTV Spor)

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