Japonya ‘göz bebeği’ni uzayda kaybetti

Japonya, yaklaşık 250 milyon dolara mâl olan uydusuyla olan iletişimin kesildiğini ve uydunun nerede olduğunun bilinmediğini belirtiyor.

Hitomi (Göz bebeği) adlı uydu geçen ay fırlatılmıştı. Uydunun görevi uzaydaki kara delikleri ve nötron yıldızlarının yaydığı enerji dalgalarını incelemekti.

Cumartesi günü ABD'li yetkililer, Japon uydusunun etrafında 5 küçük parçacığın tespit edildiğini açıklamışlardı.

Aynı gün uydunun yörüngesinde de ciddi bir sapma yaşandı. Uzay gözlemcileri de uydunun bulunduğu noktadan yansımalar geldiğini ifade ederek, Japon uydusunun savrulmaya başlamış olabileceği uyarısını yaptı.

Her ne kadar ABD Müşterek Uzay Operasyonları Merkezi (JSpoC) uydunun 'parçalandığını' söylese de, Hitomi'nin hala tek parça olarak savrulmaya devam ediyor olabileceği düşünülüyor.



Uyduya ne oldu?



BBC'nin sorularını yanıtlayan Japon Uzay Araştırmaları Ajansı (Jaxa), uyduya tam olarak ne olduğunu bilemediklerini, hala Hitomi'yle irtibatı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Araştırmaları Merkezi'nden Jonathan McDowell ise Associated Press haber ajansına, uydunun bataryasında bir patlama meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

McDowell, "Şanslarının kötü gitmesi çok üzücü. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyorum. Her an bizim de başımıza gelebilecek bir olay. Uzayın hiç acıması yok" diye konuştu.

Singapur Üniversitesi uydu programı direktörü Goh Cher Hiang ise uydularda batarya sorunlarına çok nadir rastlandığını ifade ederek, asıl sorunun basınçlı yakıt deposundan kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyor ve "Uyduyu tasarlayan ekip tam olarak neyin ters gittiğini bulabilir" diyor.