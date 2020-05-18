Japonya: Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi resesyona girdi

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Japonya ekonomisi 2015'ten sonra ilk kez resesyona girdi. Ülke ekonomisinin ilerleyen günlerde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşadığı en büyük düşüşü görebileceği belirtiliyor.

Pazartesi günü açıklanan gayri safi yurt içi hasıla verileri, ihracat rakamlarının düşmesiyle Koronavirüs krizinin Japon ekonomisi üzerinde büyüyen etkilerini gösterdi.

Hükûmet, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinin yılın ilk üç ayında yıllık oranda yüzde 3.4 küçüldüğünü duyurdu. Ülkenin ekonomisi Ekim-Aralık periyodunda da yüzde 7.3 küçülmüştü.

Reuters'a konuşan Meiji Yasuda Araştırma Enstitüsü'nün şef ekonomisti Yuiçi Kodama, "Ekonominin şu an içinde bulunduğumuz periyotta daha da kötüye gittiği neredeyse kesin. Japonya, tam anlamıyla resesyona girdi" dedi.

New York Times, Koronavirüs pandemisinin sonucunda başka büyük ekonomilerin de Japonya ve Almanya gibi resesyona gireceği değerlendirmesinde bulundu.