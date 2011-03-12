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Çevre

Japonya depremi dünyanın eksenini kaydırdı

Dev deprem, dünyanın eksenini yaklaşık 10 santimetre kaydırdı.

12 Mart 2011 02:00

T24- Japonya'da 8.9 şiddetinde yaşanan dev deprem, dünyanın eksenini yaklaşık 10 santimetre kaydırdı.

Cuma günü Japonya’da yaşanan ve yıkıcı bir tsunami dalgası yaratan 8.9 büyüklüğündeki deprem, Japonya adasını 2.4 metre hareket ettirirken, dünyanın eksenini de kaydırdı.

ABD Coğrafi Araştırmalar Merkezi’ninden jeofizik uzmanı Kenneth Hudnut, “Şu aşamada, Küresel Konumlama Merkezi’nin (GPS) yaklaşık 2.4 metre kadar kaydığını görüyoruz.

İtalya merkezli Ulusal Jeofizik ve Yanardağ Bilimi Enstitüsü’nden gelen raporlarda, 8.9 büyüklüğündeki depremin dünyanın eksenini yaklaşık 10 santimetre kadar kaydırdığı belirtildi.

Japonya kıyılarına büyük zarar veren depremde yüzlerce insan hayatını kaybederken, sarsıntılar sonrasında başlayan tsunami dalgalarının boyu 10 metreye kadar çıktı ve ülkedeki pirinç tarlalarını su altında bırakıp, şehirleri yuttu. Tsunami dalgalarının yeni üretilen otomobil ve yatları oyuncak gibi sürüklediği görüldü.

Depremde Japonya’da bugüne kadar hissedilen en güçlü sarsıntıydı. Sonrasında başlayan tsunami ise Pasifik Okyanusu’nu geçti ve yaklaşık 50 ülkede tsunami alarmı verilmesine neden oldu. Kanada, ABD ve Şili gibi ülkelerin kıyılarında bile kırmızı alarm verildi.

Depremden sonraki 24 saat içinde, 160 tane artçı şok yaşandı. Bunlardan yaklaşık 141 tanesi 5.0 büyüklüğünde hissedildi.

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