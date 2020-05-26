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Dünya

Japonya'dan turizm hamlesi: Turistler yüzde elli daha az ödeyecek

26 Mayıs 2020 17:37

Japonya Turizm Ajansı Başkanı, 18 milyar dolarlık bir bütçe ayırdıklarını ve ülkeyi ziyaret eden turistlerin harcamalarının yarısını ödeyeceklerini duyurdu.

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