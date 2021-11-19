Japonya'dan salgının etkilerini azaltmak için 490 milyar dolar teşvik paketi

Japonya, Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele için 55,7 trilyon yen (490 milyar dolar) acil teşvik paketi uygulayacak. Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet, Covid-19 ile mücadele için 55,7 trilyon yenlik rekor düzeyde teşvik paketi açıklayacak.

Paket kapsamında yıllık geliri 9,6 milyon yenden (84 bin dolar) düşük hanelerdeki 18 yaş ve altı çocuklara 100 bin yen (875 dolar) mali destek verilecek. Salgından etkilenen ülke geneli küçük işletmelere 2,5 milyon yene (21 bin 900 dolar) kadar finansal destek sağlanacak. Maddi sıkıntıda yaşayan aile ve öğrencilere yönelik, paket içerisinden toplamda 2 trilyon yen (17,5 milyar dolar) dilim tahsis edilecek.

Paketin finanse edilmesi amacıyla hükümet, yıl sonuna kadar düzenlenecek olağanüstü parlamento oturumunda, ek bütçeyi onaylamayı hedefliyor.

Başbakan Fumio söz vermişti

"My Number" kimlik kartına sahip bireylere, tüketim piyasasının hareketlendirilmesi amacıyla 20 bin yenlik alışveriş kuponları verilecek.

Bakım işçileri, çocuk yuvası çalışanları, hemşirelerin aylık maaşları yükseltilecek ve iç turizmi canlandırmak üzere "Seyahate Çık" kampanyası başlatılacak.