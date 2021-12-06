Japonya'dan Covid-19'un Omicron varyantına karşı takviye doz önlemi

Japonya, Covid-19'un Omicron varyantına karşı, takviye dozun uygulama hızını artırmayı planlıyor

Ulusal Fuji TV'ye konuşan Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Kihara Seiji, yeni varyanta karşı aşının üçüncü dozunun uygulamasını hızlandıracaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın ikinci ve üçüncü doz arasında uyguladığı ''sekiz aylık süre" şartına değinen Kihara, "imkanları el verdiğince" bu koşulu kısaltacaklarını belirtti.

Kihara, merkezi hükümetin "gerekli kapasite gözetilerek" müddet şartını "en az altı aya indirilmesi" için yerel idarelerle çalışmaya başladığını aktardı.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, kamu yayıncısı NHK'ye verdiği röportajda, ülke geneli üçüncü dozlara yönelik "tedarik problemi" yaşanmayacağını açıklamıştı.

Hükümet, sağlık çalışanlarına öncelik verilerek, Covid-19'a karşı takviye doz uygulamasını ülke genelinde 1 Aralık itibarıyla başlatmıştı.

Japonya’da vaka sayısı 1 milyon 728 bin 311’e, can kaybı sayısı ise 18 bin 376’ya yükseldi. Yoğun bakım servislerinde yirmi dokuz kişi Covid-19 tedavisi görüyor. (AA)