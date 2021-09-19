Japonya'dan genom düzenlemesinden geçen domatesler satışa çıkıyor; kan basıncını düşürmeye yardımcı olacak

Japonya’da genom düzenlemesiyle oynanan ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu belirtilen bir maddeyle katkılanan domatesler satışa çıkacak.

NHK’da yer alan habere göre, Japonya’da ilk defa genom düzenlemesi değiştirilmiş bir gıda olarak domatesler satışa çıkacak.

Yeni domateslerde kan basıncını düşürmeye yardım ettiği bilinen GABA isimli kimyasal madde katkısı yer alacak.

Genomu düzenlenen yiyecekler, genetiği değiştirilmiş yiyeceklere göre daha güvenli olarak biliniyor çünkü gıdaya dışarıdan bir gen aktarımı yapılmıyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı aralık ayında, Tokyo merkezli Sanatech Seed isimli şirkete genomu düzenlenmiş domatesleri satma izni vermişti. Şirketin anlaşmalı olduğu çiftçiler, domatesleri yetiştirmeye başlamıştı.

Sanatech Seed, internet üzerinden siparişleri almaya başladıklarını söyledi.

Genomu düzenlenmiş domateslerin 3 kiloluk bir kutusu 7500 yen, 68 dolara satılacak.