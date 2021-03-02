Japonya'dan Çin'e çağrı: Vatandaşlarımıza Covid-19 testini anal sürüntü yoluyla yapmayın

Japonya hükûmet sözcüsü, Çin'in Japon vatandaşlarına Covid-19 testlerini anal sürüntü yoluyla bırakmasını istedi. Sözcü Katsunobu Kato, bu yöntemin insanlarda "psikolojik acıya" neden olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, basın konferansı sırasında konuşan Japonya Kabine Genel Sekreteri Katsunobu Kato "Bazı vatandaşlarımız Çin'deki Büyükelçiliğimize başvurarak anal sürüntü testi yaptırdıklarını ve bu durumun psikolojik acıya neden olduğunu söyledi" dedi. Kato, kaç kişinin bu şikâyette bulunduğunu söylemedi.

Çin'den bu yöntemi uygulamayı bırakmasını istediklerini ancak bir yanıt alamadıklarını söyleyen Kato "Çin, test yöntemini değiştirene kadar talebimizi yineleyeceğiz" dedi.

Konuya dair şikâyetlerle ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pekin'in kullandığı bütün yöntemlerin "bilimsel" olduğunu savunmuştu.

Çin'in bazı şehirlerinde Koronavirüs testi anüsten alınan örnek üzerinden yapılıyor. Bu yöntemin diğer yöntemlere kıyasla vakaların tespit edilmesinde daha doğru sonuçlar verdiği belirtiliyor.