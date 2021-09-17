Japonya'dan 37 yıl önce denize bırakılan cam şişe, Hawaii adasında bulundu

Japonya'da lise öğrencileri tarafından 37 yıl önce denize bırakılan cam şişe, yaklaşık 6 bin kilometre uzaklıktaki Hawaii adasında bulundu.

Japon gazetesi Mainichi'nin bildirdiğine göre, Chiba'nın doğu bölgesindeki Choshi Lisesi'ndeki doğa bilimleri kulübü öğrencileri, okyanus akıntılarını inceleme projesinin bir parçası olarak şişeyi 1984'te okyanusa bıraktılar.

Dokuz yaşındaki Abbie Graham şişeyi Hawaiian Paradise Park'taki plajda buldu. İçinde Japonca, İngilizce ve Portekizce ifadelere yer verilen notta, şişenin Choshi kıyılarında serbest bırakıldığı ve bulan kimselerin okulla iletişime geçmesi gerektiği yazıyordu.

Müdür yardımcısı Jun Hayashi, "Kikaijima'da bulunduğunu düşündük. 37 yıl sonra bir başkasının bulunacağını asla hayal etmemiştik" dedi.

1984 yılında doğa bilimleri kulübünün üyesi olan 54 yaşındaki Mayumi Kanda, "Şaşırdım, lise günlerimin nostaljik anılarını canlandırdı. İlgililere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.