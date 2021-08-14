Japonya'da yoğun yağmur yağışı nedeniyle bir milyondan fazla insana evlerini tahliye etmeleri söylendi

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Japonya'da sağanak yağmur yağışı nedeniyle bir milyondan fazla insana evlerini terk etmeleri söylendi.

Aralarında Fukuoka ve Hiroşima da bulunan prefektörlüklerde en yüksek seviyede yağış uyarısı yapıldı.

Nagasaki'de yoğun yağış sonucu toprak kayması meydana gelmesi sonucunda iki ev yıkıldı ve bir kadın hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının eşi ve kızının kayıp olduğu belirtildi.

140'den fazla asker, polis ve itfaiyeci kurtarma operasyonları için bölgeye gönderildi.

AFP'ye konuşan bir yerel yetkili, "Dikkatli bir şekilde kayıp olduğu bildirilen insanları arıyorlar ve başka toprak kayması olayı yaşanıp yaşanmayacağını tespit etmeye çalışıyorlar" dedi.

Yağışlardan şu ana kadar ülkenin batısı etkilense de, önümüzdeki günlerde Japonya genelinde sağanak yağmur yağışı bekleniyor.

Japonya'nın meteoroloji servisinden Yuşi Adaçi, "Daha önce Japonya'da böyle bir yağmur yağışı görünmedi" dedi.