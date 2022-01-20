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Dünya

Japonya'da ulaştırması gereken 7 bin postayı çöpe atan postacı tutuklandı: "Bu iş bana göre değilmiş"

Şüphelinin evinde gönderilmemiş 4 bin posta daha bulundu

20 Ocak 2022 10:14

Japonya’nın Osaka kentinde bir postacı, sahibine ulaştırması gereken 7 bin postayı çöpe attığı için suçlu bulundu. 

Polis, 20 yaşındaki Yasuyuki Hara isimli postacıyı gözaltına aldı. Ulaştırması gereken postaları çöpe attığını itiraf eden Hara “Onları attı çünkü hepsini ulaştıramamıştım” dedi.

Şüphelinin evinde 4 bin posta daha bulundu.

Hara, “Geçen yılın kasım ayında ulaştıramadığım postaları evime götürmeye başladım. İlk kez de şimdi çöpe attım. Posta işi bana göre değilmiş” dedi.

Suçlu bulunan Hara’nın çöpe attığı postalar arasında Covid aşısı kuponları da bulunuyordu.

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