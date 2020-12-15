Japonya'da "Twitter katili" idam cezasına çarptırıldı

T24 Dış Haberler

Japonya'da intihara meyilli 9 kişiyle internet üzerinden tanışıp sonra onları öldüren "Twitter katili" idam cezasına çarptırıldı.

Gerçek isimi Takahiro Shiraishi olan "Twitter katili", 2017'de en genci 15 en yaşlısı 26 yaşında olan 9 kişiyi önce boğup sonra da cesetlerini parçalamaktan suçlu bulundu.

Devlet televizyonu NHK'ya konuşan yargıç, "Kurbanlardan hiçbiri öldürülmek için rıza göstermedi" dedi

Duruşmadan önce Shiraishi idam kararı bile alınsa itiraz etmeyeceğini söylemişti.

İddianameye göre 2017 yılında Shiraishi, Japoncada "cellat anlamına" gelen bir kullanıcı adıyla Twitter'da intiharla ilgili paylaşımlarda bulunan kişilere ulaştı ve onları "ölmelerine yardımcı olacağı" sözü vererek evine çağırdı. Shiraishi'nin bütün kadın kurbanlarına cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Shiraishi, asılarak idam edilecek.