Japonya'da tüm maçlar 3 hafta ertelendi

Japonya'nın profesyonel futbol ligi J Lig, Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılma riski nedeniyle önümüzdeki 3 hafta boyunca oynanacak tüm maçları erteleme kararı aldı.



J Lig Başkanı Mitsuru Murai, bugün düzenlediği basın toplantısında 15 Mart'a kadar yapılması planlanan 94 maçın hepsinin erteleneceğini duyurdu. Murai toplantıda, virüsün yayılmasını önleme çabalarına mümkün olan en fazla katkıyı sağlayacaklarını da ifade etti.



Ertelenen karşılaşmaların J1, J2 ve J3 kategorilerindeki maçlar olduğu belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Japonya İmparatoru Naruhito'nun doğum günü vesilesiyle halkı selamlayacağı bir etkinlik başta olmak üzere, ülke genelindeki bazı etkinlikler Koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti. (İHA)