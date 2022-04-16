Japonya'da Skibbe fırtınası

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray'ı çalıştıran Michael Skibbe, Japonya'da Sanfrecce Hiroshima takımıyla son 4 maçını kazanarak dikkat çekti.

Süper Lig 'de Galatasaray , Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Michael Skibbe kısa süre önce Japonya 1. Lig ekiplerinden Sanfrecce Hiroshima takımıyla anlaşmıştı.

Sanfrecce Hiroshima Japonya 1. Lig'nde çıktığı son 3 maçını kazanmayı bildi. Ayrıca lig kupasında da haftayı galibiyetle kapattı. Skibbe'nin ofansif oyunu ve aldığı galibiyetler ise Japonya'da gündem oldu.

Michael Skibbe'nin Sanfrecce Hiroshima takımında yardımcılığını Serhat Umar yapıyor.





