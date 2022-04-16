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Spor

Japonya'da Skibbe fırtınası

Alman teknik adamın yardımcılığını ise Serhat Umar yapıyor

16 Nisan 2022 10:40

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray'ı çalıştıran Michael Skibbe, Japonya'da Sanfrecce Hiroshima takımıyla son 4 maçını kazanarak dikkat çekti. 

Süper Lig 'de Galatasaray , Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Michael Skibbe kısa süre önce Japonya 1. Lig ekiplerinden Sanfrecce Hiroshima takımıyla anlaşmıştı.

Sanfrecce Hiroshima Japonya 1. Lig'nde çıktığı son 3 maçını kazanmayı bildi. Ayrıca lig kupasında da haftayı galibiyetle kapattı. Skibbe'nin ofansif oyunu ve aldığı galibiyetler ise Japonya'da gündem oldu.

Michael Skibbe'nin Sanfrecce Hiroshima takımında yardımcılığını Serhat Umar yapıyor.


 

Michael SkibbeSanfrecce HiroshimaSerhat UmarJaponya 1. Lig
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