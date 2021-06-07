Japonya'da restoranlar, vitrinlerini 'iştah açıcı' plastik yiyeceklerle süslüyor

Japonya'da restoranlar, düşen satışlarını artırmak için ilginç bir pazarlama metodu kullanıyor. Çok sayıda restoranın vitrini, oldukça gerçekçi görünen ve iştah açıcı plastik yemek görüntüleriyle donatılıyor.

Japon restoranların vitrinlerinde yan yana dizilmiş ramenler, kızarmış pilavlar, mükemmel görünen biftekler, spagettiler, salatalar veya pizzalar müşterilerin iştahını kabartıyor. Lezzetleri görünümlerine rağmen bu yemekleri yemeye çalışan herkes kötü bir sürprizle karşılaşıyor. Çünkü son derece gerçekçi görünümlerine rağmen onlar tamamen plastikten yapılıyor.

DW'nin haberine göre, bu maket yemeklerin ilk örnekleri 1917'de, Soujiro Nishio adlı bir anatomik model üreticisi tarafından yapıldı. Sanatçı, ilk denemelerini balmumundan yaptı ve eserlerini Kyoto'daki restoranların vitrinlerinde sergilemeye başladı.

Japonya'daki çoğu restoranının menü kullanmamasından ilham alan bu konsepte, diğer sanatçılar da çeşitli modeller üreterek katıldı.

1932'de Takizo Iwasaki tarafından kurulan Iwasaki Be-I adlı plastik gıda firması, endüstrinin yükselmesine çok katkı sağladı. Japonya'da satılan tüm plastik gıdaların yüzde 60'ını üreten firmanın ilk ticari ürünü, düzgünce katlanmış ve domates sosuyla süslenmiş basit bir omletti.

Sıcak bir krep üzerinde eriyen dondurmadan, spagettinin dağılan soslarına kadar yaratıcı tasarımlardan oluşan ürünler, yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Üreticiler, anahtarlık veya cep telefonu askısı olarak da tasarladıkları ürünlerine ve yemeklerin minyatür versiyonlarına çok fazla talep olduğunu söylüyor.

Iwasaki Be-I şirketinin sözcüsü Yuta Kurokawa, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle işlerin son 18 ayda kötü olduğunu kabul ederek "Siparişler ve satışlar kesinlikle düştü. Pandeminin Japonya'daki restoranlar için çok zorlayıcı olduğunun farkındayız. Hükümet, restoran ve barların erken kapanmasını ve insanlardan çok fazla dışarı çıkmamalarını istiyor, bu yüzden yeni ürünlere daha az sipariş var" dedi.