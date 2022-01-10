Japonya'da Panasonic, iş ve özel hayat dengesini iyileştirmek için dört günlük mesai sistemini deneyecek

Japonya’da Panasonic, özel hayat ve iş arasındaki dengeyi iyileştirmek amacıyla dört günlük mesai sistemini uygulamaya başlayacak.

Bloomberg’de yer alan habere göre, Osaka merkezli Panasonic’te çalışanlar, dört günlük mesaiyle çalışarak isterlerse başka işlere vakit ayırabilecek ya da gönüllü çalışmalara katkı sunabilecek.

Panasonic CEO’su Yuki Kusumi yeni düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada “Sorumluluğumuz, çalışma şekli ve yaşam arasında ideal bir denge oluşturabilmek” dedi. Kusumi, partneri başka bir şehirde çalışan kişilerin evden çalışabileceğini de söyledi.

Japonya’da bazı siyasetçiler, ülkedeki işkolik kültürün iyileştirilmesi amacıyla iki günlük hafta sonunun üç güne çıkarılmasını önerilmişti. Öte yandan dört günlük mesai sistemini deneyen şirketler şu an için Japon şirketlerin yüzde 8’ini oluşturuyor.