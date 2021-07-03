Japonya'da mevsim normalleri üzerindeki yağış sonucunda heyelanlar meydana geldi: 20 kişi kayıp

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Japonya'da yoğun yağmur yağışı sonucu heyelanlar meydana geldi. 20 kişinin kaybolduğu belirtildi.
Heyelanların meydana geldiği Atami kentine arama kurtarma ekipleri gönderildiği belirtildi. Başbakan Yoşihide Suga, durumla ilgili bir acil durum görev gücü kurulmasını çağrısında bulundu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sel suyunun yerleşim alanlarının içinden geçtiği görülüyor. Olay yerinden çekilen görüntülerde arabaların su altında kaldığı, bazı yapıların yıkıldığı ve şişme botlar üzerindeki kurtarma görevlilerinin insanları aradığı görülüyor.
Atami kentinin bulunduğu Şizuoka bölgesinde yağışlar temmuz ayı ortalamalarının üzerinde seyrediyor.