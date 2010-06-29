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Spor

Japonya da kupaya veda etti

Dünya Kupası'nda Japonya'yı penaltılar sonrası 5-3 yenen Paraguay adını çeyrek finale yazdırdı.

29 Haziran 2010 03:00

T24- Dünya Kupası'nda Japonya'yı penaltılar sonrası 5-3 yenen Paraguay adını çeyrek finale yazdırdı.

 

Dünya Kupası'nda ikinci tur maçında Paraguay ile Japonya karşı karşıya geldi. Grup maçlarında oynadıkları futbolla dikkatleri çeken iki takımın mücadelesinde normal süre ve uzatma dakikaları 0-0 sona erdi. Penaltı atışları sonrası rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Paraguay adını çeyrek finale yazdırdı.

 

           

Maça hızlı başlayan Japonya'ydı daha 1. dakikada Osario'nun şutunda kaleci gole izin vermedi. 20. dakikada bu kez Paraguay etkili geldi. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lucas'ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Dönen topta Matsui'nin vuruşu direkten döndü.

 

Maçın ikinci yarısında ve uzatma dakikalarında iki takımda rakibinin üstüne gitmedi. Ve önce maçın normal süresi 0-0, sonrasında uzatma dakikaları 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Penaltı atışları sonrası rakibini 5-3 yenen Paraguay çeyrek finale yükseldi

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