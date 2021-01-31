Japonya'da Koronavirüs kaynaklı olağanüstü hâl 11 eyalette uzatılacak

Kyodo ajansının hükûmet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şubatın ilk hafta sonunda sona ermesi beklenen OHAL bir ay süreyle uzatılacak.
Başbakan Yoshidide Suga'nın yakın çalışma ekibine, bölgelerde "bir süre daha vaka seyrinin gözlemleneceğini" aktardığı ve ardından OHAL'in bazı eyaletlerde uzatılmasına yönelik talimat vereceği kaydedildi.
Vakalarının düşüş trendi göstermediği başkent Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ile Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil toplam 8 eyalette OHAL şubat sonuna uzatılacak.