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Koronavirüs

Japonya'da Koronavirüs kaynaklı olağanüstü hâl 11 eyalette uzatılacak

31 Ocak 2021 09:23

Japonya'da yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü hâlin (OHAL) uzatılacağı bildirildi.

Kyodo ajansının hükûmet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şubatın ilk hafta sonunda sona ermesi beklenen OHAL bir ay süreyle uzatılacak.

 
Vakalarının düşüş trendi göstermediği başkent Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ile Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil toplam 8 eyalette OHAL şubat sonuna uzatılacak.
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