Japonya'da kiraz çiçekleri 1200 yıldır en erken döneminde açtı; bilim insanları iklim değişikliğine işaret etti

Japonya'da her yıl "sakura zamanı" olarak bilinen kiraz çiçeklerinin açtığı günler, bu yıl, 1200 yılın en erken döneminde gerçekleşti. Bilim insanları, kiraz çiçeklerinin erken açmasının iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, Japonya'da her yıl etkinliklerle kutlanan kiraz çiçekleri açma dönemi, bu yıl her zamankinden erken başladı. Osaka Üniversitesi'nden araştırmacı Yasuyuki Aono, Kyoto'da MS. 812'ye kadar geri giderek kayıtlar topladı. Aono, Kyoto'da kiraz çiçeklerinin en erken 1200 yıl önce 26 Mart'ta açtığını söyledi. Başkent Tokyo'da ise en erken açma tarihi 22 Mart olarak görüldü.

Aono, kiraz çiçeklerinin sıcağa karşı oldukça hassas olduğunu söyledi ve bu yıl soğuk geçen kışın ardından baharın "çok hızlı" geldiğini ekledi.

Columbia Üniversitesi Çevre Sağlığı Bilimi Bölümünden Dr. Lewis Ziska "Küresel sıcaklıklar artarken çiçekler daha erken açmaya başlıyor" dedi.