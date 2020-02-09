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Dünya

Japonya'da karantina altındaki gemide Koronavirüs vakası 70'e yükseldi

Karantina altına alınan geminin 19 Şubat'a kadar limanda tutulması kararı verildi

09 Şubat 2020 16:00

Japonya Sağlık Bakanlığı, Yokohama Limanı'nda tutulan ve karantina altına alınan ‘Diamond Princess’ isimli gemide, 6 kişinin daha yeni tip Koronavirüs taşıdığının tespit edilmesiyle gemideki vaka sayısı 70'e yükseldi.

Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemide ilk etapta 20 kişide, daha sonra da 41 kişide virüs saptandığı açıklanmıştı.

Resmi açıklamaya göre 19 Şubat'a dek sürmesi beklenen karantinanın süresinin uzatılabileceği ifade ediliyor. (İHA)

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japonyaKoronavirüsgemiDiamond Princess
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