T24 LogoT24 Logo
Dünya

Japonya'da kar fırtınası; yüzlerce araç mahsur kaldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı

11 Ocak 2021 20:29

Japonya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı. Aşırı yağıştan dolayı trafik dururken, bin 200'den fazla aracın yollarda mahsur kaldığı belirtildi.

ETİKETLER

JaponyaJaponya kar fırtınasıkar fırtınasıJaponya kar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24