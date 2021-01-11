Japonya'da kar fırtınası; yüzlerce araç mahsur kaldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e çıktı

Japon NHK Kanalı'nın haberine göre, Japonya’yı etkisi altını alan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu kentlerinde 8 kişi yaşamını yitirdi, 270 kişi yaralandı. Böylelikle ülkede 15 Aralık'tan bu yana kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 38'e yükseldi. Ayrıca olumsuz hava koşulları sebebiyle ülke genelinde iç hatlarda uçuşlar askıya alındı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, son 24 saatte ülkenin bazı bölgelerinde, kar kalınlığının 1 metreyi aştığını belirterek, vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı. JMA'ya göre, Şubat 1986'dan bu zamana kadar Toyama şehrinde kar kalınlığı ilk kez 120 santimetreye ulaştı.

Yüzlerce araç yollarda mahsur kaldı

Öte yandan aşırı kar yağışından dolayı trafik durdu, bin 200'den fazla araç yollarda mahsur kaldı. Durumun vahametinden dolayı Japon ordusu mobilize edildi, çekiciler devreye girdi. Kurtarma ekiplerinin yetişemediği yerlerde yağış nedeniyle hareketleri engellenenler küreklerle kar temizliğine girişti.

Hokuriku ve Fukui bağlantı yolunda binden fazla araç mahsur kalırken Toyama'da 200 kadar otomobil karlara gömüldü.