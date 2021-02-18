Japonya'da "Kadınlar çok konuşuyor" diyen Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın yerine bir kadın atanabilir

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori'nin tepki çeken cinsiyetçi sözleri nedeniyle istifa etmesinin ardından yerine Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto'nun gelmesi bekleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, geçen haftalarda "Kadınlar toplantılarda çok konuşuyor" ifadelerini kullandığı için tepki çeken eski Japonya Başbakanı Mori'nin yerine yedi Olimpiyat'ta Japonya'yı temsil eden Seiko Hashimoto'nun geleceği belirtildi.

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nin sekiz üyesi Hashimoto ismi üzerine fikir birliğine vardı. Hashimoto da teklife olumlu yaklaştığını belirtti.

Komite üyeleri gelecek komite başkanının toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık konusunda bilinçli bir kişi olmasının önemli olduğunu söyledi.