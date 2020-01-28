Japonya'da ilk kez Çin'e hiç gitmemiş bir kişide koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs, Japonya'da ilk kez Çin'e gitmemiş bir kişide görüldü.

Kyodo haber ajansının aktardığına göre Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Katsunobu Kato, iki kişide daha koronavirüsün tespit edildiğini, böylece sayının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Bunlardan birinin Çin'e hiç seyahat etmemiş 60 yaşındaki bir otobüs şoförünün olduğu açıklandı. Şoförün bu ay içinde iki kere Vuhan'dan gelen Çinli turistlere şoförlük yaptığı belirtildi.

25 Ocak'ta teşhis konulan adamın ülkenin batısındaki Nara bölgesindeki bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Eğer bu doğrulanırsa bu virüsün Japonya'da insandan insana bulaştığı ilk vaka olacak.

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