Japonya'da ilginç buluş: Elektrikli yemek çubuklarıyla tuz tadı alınabiliyor

Japonya’da bilim insanları, tuzlu tadı artıran ve kişilerin ihtiyacı olan sodyum miktarını dengeleyen elektrikli yemek çubukları geliştirdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Meiji Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, geliştirilen çubukların tuzlu tatları artırdığı ve Japon mutfağındaki sodyum dengesini düzenleyebileceği belirtildi.

Bilgisayara bağlı yemek çubuklarını geliştiren Homei Miyashita, cihazın yiyeceklerden sodyum iyonlarını yemek çubukları aracılığıyla tuzluluk hissi yaratacakları ağza iletmek için zayıf bir elektrik akımı kullandığını söyledi. Miyashita, teknolojinin insan duyusal deneyimleriyle etkileşime girebileceği ve onları uyarabileceği çeşitli yolları araştırdıklarını vurguladı.