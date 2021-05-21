Japonya'da hızlı tren makinistine kontrolü devredip tuvalete gittiği için disiplin soruşturması açıldı

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Japonya'nın shinkasen hızlı trenlerinden birini kullanan makinist hakkında tren hareket halindeyken kokpitten çıkıp tuvaleti kullandığı için disiplin soruşturması başlatıldı.

İsmi paylaşılmayan 36 yaşındaki makinistin karın ağrısı nedeniyle trenin kontrolünü geçici olarak bir kondüktöre verdiği belirtildi.

Hikari-serisi tren sürme yetkisi bulunmayan kondüktörün, makinistin üç dakikalık yokluğunda makinist koltuğunda oturduğu ancak hiçbir kontrole dokunmadığı ifade edildi.

The Guardian'ın aktardığına göre makinist hakkında "plansız tuvalet arası" nedeniyle soruşturma başlatılmayabilirdi, ancak trenin istasyona planlanandan bir dakika geç varması soruşturmaya sebep oldu.

Olayın geçen hafta Tokyo ve Osaka'yı bağlayan Tokaido hattında 160 yolcuyu taşıyan bir trende meydana geldiği belirtildi.

Treni işleten JR Central, makinistin davranışlarının "çok uygunsuz" olduğunu söyledi ve özür diledi.