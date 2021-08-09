Japonya'da ebeveynler, bebeklerini göremeyen akrabalarına, bebekleriyle aynı ağırlıkta pirinç torbaları gönderiyor

Japonya'daki ebeveynler, pandemi nedeniyle kendilerini ziyaret edemeyen akrabalarına, yeni doğan bebekleriyle aynı ağırlıkta pirinç torbaları gönderiyor.

Geniş bir tasarım yelpazesine sahip torbalardan bazıları, bebeklere sarılıyormuş hissiyatı verebilmek için, battaniyeye sarılmış bir bebek şeklinde.

Torbadaki pirinç miktarı yeni doğan bebeğin doğum ağırlığına göre ayarlanıyor ve bebeğin büyüklüğüne paralel olarak fiyatı da artıyor.

Pirinç dükkanının sahibi Naruo Ono, pirinç torbalarıyla serüvenini şu şekilde anlattı: “İlk olarak 14 yıl önce kendi oğlum doğduğunda aklıma geldi, uzakta yaşayan ve onu göremeyen akrabalarım için ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bu yüzden, akrabalar onları tutabilsin ve şirinliği hissedebilsin diye bebekle aynı ağırlıkta ve şekilde pirinç torbaları yapmaya karar verdik”

Pandemi sırasında insanlar kutlamalara katılamadığı için pirinç torbalarına olan talebin arttığını söyleyen Ono, ürün yelpazesinin sadece yeni doğan bebeklerle sınırlı olmadığını, düğün kutlamalarını da içerdiğini belirtti.