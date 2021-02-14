"Japonya'da dün meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem, 10 yıl önceki felaketin artçı sarsıntısı"

Japonya'da dün meydana gelen, 100'den fazla insanın yaralandığı 7.3 büyüklüğündeki depremin, 2011'de Fukushima nükleer santral kazasına neden olan 9.0 büyüklüğündeki depremin bir artçı sarsıntısı olduğu belirlendi.

The Guardian'da yer alan habere göre, dün gece Japonya'da Fukuşima kıyısında meydana gelen 7.3 büyüklüğünde, 60 kilometre derinliğindeki deprem geniş çaplı elektrik kesintilerine ve 100'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Deprem, büyük bir hasar meydana getirmedi ve ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden profesör Kenji Satake, Kyodo haber ajansına depremle ilgili yaptığı açıklamalarda, 2011 yılında meydana gelen deprem felaketini hatırlatarak "2011'deki deprem 9.0 büyüklüğünde dev bir felaketti, 10 yıl sonrasında bir artçı sarsıntı yaşanması şaşırtıcı değil" dedi.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen felaket, ülke tarihinin en büyük depremi ve ardından tsunamiye neden olmuştu. Deprem ve tsunaminin ardından Fukuşima nükleer santralinde kaza meydana gelmişti. Tsunamide 18 bin kişi hayatını kaybetmişti.