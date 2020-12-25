Japonya'da Britanya'dan dönen beş kişide Koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Britanya'da tespit edilen yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayılan türü Japonya'da da 5 kişide tespit edildi.

Britanya'da ortaya çıkan Covid-19'un daha hızlı bulaşan mutasyonu, birçok ülkeye yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkenin uluslararası havalimanlarında karantina altında bulunan ve Britanya'dan dönen 5 kişide Covid-19'un mutasyona uğramış türünün tespit edildiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan da bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Aralık'ta Londra-Beyrut seferini yapan uçaktaki yolculardan birinde Covid-19'un mutasyona uğramış türünün görüldüğünü duyurmuştu.