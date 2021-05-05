Japonya'da bir kasaba, Tokyo'nun yaptığı Covid yardımıyla dev bir mürekkep balığı heykeli dikti

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Japonya'da bir kasabanın, devletin kendisine Covid'le mücadele için acil durum fonundan verdiği parayla dev bir mürekkep balığı heykeli dikmesi tartışma konusu oldu.

13 metre uzunluğundaki heykel, 'uçan mürekkep balığı'yla ünlü Noto'da bulunuyor.

BBC'nin yerel basından aktardığına göre dev heykel için 25 milyon yen (228 bin 500 dolar) kullanıldı.

Noto yetkilileri, heykelin pandemiden sonra turistleri kasabaya geri çekmek için uzun dönem planın bir parçası olduğunu söyledi.

Yahoo Japan'e göre Noto'ya acil durum yardım fonundan 800 milyon yen verilmişti. Paraların direkt olarak Covid'le mücadele için kullanılması şartı koşulmamıştı. Birçok kişi fonun bu yönde harcanmasından çok koca bir balık heykeline bu kadar para harcanmasına tepki gösterdi.