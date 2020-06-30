Japonya'da bir adam dünyadaki ilk ninja çalışmaları yüksek lisans derecesini aldı

Japonya'da bir adam dünyada ninja çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi sahibi ilk kişi oldu.

CNN'de yer alan habere göre 45 yaşındaki Genichi Mitsuhashi, Mie Üniversitesi'nde iki yılını tarih, gelenek, ninja savaş teknikleri çalışarak geçirdi.

Ninjalar, Japonya tarihinde 14'üncü yüzyılın savaş teknikleri, casusluk, sabotaj alanlarında öne çıkan savaşçılarıydı. Yıllarını ninjalar üzerinde çalışarak geçiren Mitsuhashi, ninjaların aynı zamanda bağımsız çiftçiler olduğunu söyledi.

Mitsuhashi'nin yüksek lisans dönemi 2018'de Mie Üniversitesi Iga'da "Ninja Araştırma Merkezi" kurduktan bir yıl sonra başladı. Fakültenin ilk mezunu olan Mitsuhashi yalnızca tarih değil, savaş teknikleri, hayatta kalma yöntemleri gibi dersler de aldı.